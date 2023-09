07:10

Este 27 de septiembre se cumplen 25 años del nacimiento del motor de búsqueda más utilizado del planeta: Google. Fue en 1998 cuando los estudiantes de la Universidad de Standford, Larry Page y Sergey Brin, se unieron para crear el buscador. Aunque los trabajos comenzaron tres años antes. El proyecto comenzó llamándose BackRub, que significa algo así como categorizador de links y vínculos de los sitios web. Y fue un 27 de septiembre de 1998, cuando pasa a ser definitivamente Google. Los creadores querían hacer honor al término matemático "gúgol", que es el número 10 elevado a la potencia de 100, es decir, a un montón de ceros.

En España, el buscador llegó 5 años más tarde, en 2003. Lo hizo cuando en cientos de miles de hogares el sonido más escuchado era el del módem conectándose a Internet. Por poner números encima de la mesa, a día de hoy, cada segundo se hacen 81.000 consultas, casi 5 millones por minuto, unos 300 millones por hora, 7.000 millones al día, 2 billones y medio de búsquedas al año. El buscador ayuda a millones de personas a comunicarse, a conseguir información, a planificarse sus días, a encontrar rutas de viaje, a tener conferencias en línea, incluso a contestar a las preguntas que se nos ocurran sobre cualquier materia.

Google, al principio no devolvía más allá de unos links azules. Con el paso del tiempo incorporó el servicio de anuncios por palabras -lo que se conoce como Google adwords-, el buscador de imágenes, Google News, Google Plus, -su propia red social-, mapas, correo electrónico...Y, como no, el sistema andorid, hoy instalado en más de 3 billones de dispositivos.

En este reportaje hablamos del impacto que tuvo su llegada con Manuel Moreno, periodista y responsable de la web Trecebits. También hablamos de sus problemas y sus procesos judiciales abiertos por vulnerar las leyes de protección de datos y por ejercer abuso de poder. Para ello contamos con Sonia Martín, Directora de Servicios de Gobierno y Derecho de las TIC de Secure IT.