Más cerca Jóvenes artistas emprenden con proyectos de impacto social 07:11 Cine que involucra e identifica a todo un barrio, teatro en la cárcel, ilustraciones para proteger la biodiversidad o fotografía para visibilizar a los refugiados por razones de género o identidad sexual. Conocemos algunos de los proyectos becados por Fundación Nadine, ideas que se han desarrollado con éxito y que se caracterizan por ir más allá del valor estético del arte: buscan tener un impacto social o medioambiental. Desde CaixaForum, en el encuentro "Artistas con impacto", Noemí Martínez ha hablado con Sara Sáenz y Carlota Martín ("Identidades"), Lourdes Bezas ("Loubé"), Luis Lanchares y Jorge García ("Barriometrajes"), Antonio Venegas ("2036") y María Suárez, directora de Fundación Nadine. Más opciones

