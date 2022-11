10:08

Protesta de Green Peace contra el Black Friday en el centro de Madrid, advirtiendo sobre el impacto que supone esta fecha para el planeta. La sobreproducción y el consumo impulsivo de artículos que acaban en vertederos, dice Celia Ojeda, portavoz de la organización, está agtoando el planeta. De hecho, España es el cuarto país europeo con más devoluciones y no son gratis, apunta May López, directora de desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible. Genera tráfico, los productos se acumulan en vertederos e incineradoras y, además, el coste de comprar en grandes cadenas que no tributan al mismo nivel que el pequeño comercio, nos repercute a todos.