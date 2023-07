06:52

El Consejo de Ministros aprobará mañana un Real Decreto que contemplará ayudas a las víctimas de la talidomida, el fármaco que en los cincuenta y sesenta causó graves deformaciones en los fetos de las embarazadas que lo tomaron para aliviar las náuseas, al no conocerse entonces sus riesgos. Hasta la publicación del texto definitivo en el BOE, la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE), que lleva décadas reclamando una compensación que nunca llega, no quiere hacer valoraciones, pero su presidente, José Riquelme, reconoce que el texto sería insatisfactorio si no recoge, al menos, dos cuestiones: el perdón público del Gobierno a las víctimas por las décadas de retraso y la eliminación de la obligación de tributar las ayudas, ya que supondría pagar a Hacienda el 50% de lo recibido.