"La administración no entiende la realidad de las familias empobrecidas", asegura Roberto Borda, de la asociación RMI Tu Derecho, cuando se cumplen dos años de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. Denuncian que no existe transparencia sobre los motivos por los que tres cuartas partes de las solicitudes son denegadas. Además del laberinto burocrático y los errores administrativos, las condiciones que se piden no se corresponden con la realidad de las personas en situación de pobreza y exclusión social.