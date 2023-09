52:27

En "Las noticias de Toño" analizamos la actualidad en clave de humor. Jaime Cruz nos propone cuatro series para ver: The Bear, How to with John Wilson, Poker Face y Chivalry. Conversamos con el periodista y humorista Marc Giró sobre el programa que presenta, Late Xou, en TVE y le saludan a través de mensajes tres compañeras y amigas: Lucía Lijtmaer y Las glorias cabareteras.