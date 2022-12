01:00:02

Nos deslizamos esta noche a ritmo de reggae y del sinuoso saxofón del Cedric "Im" Brooks por las curvas elásticas en las autopistas del sonido, o cómo la música gira, se ensancha, acelera y cambia de dirección de forma imprevisible y prometedora desde las geografías, culturas y tradiciones más diversas. Asistimos sorprendidos al enriquecimiento de las texturas sonoras del flamenco con la irrupción del violonchelo de Martín Meléndez en el soberbio disco "Caminos" del guitarrista catalán Chicuelo o la deliciosa incursión líquida de la kora por bulerías, en el fascinante disco "Nio", alma en mandinga, del senegalés Momi Maiga, artista que reside en Barcelona.



Continuamos con el álbum "Taraf Syriana", primero del grupo de músicas tradicionales del mismo nombre radicado en Montreal y compuesto por músicos romaníes y sirios que huyeron de la desoladora destrucción de su país, quienes hacen un deslumbrante recorrido musical en clave contemporánea de esa encrucijada de culturas europeas y orientales (árabe,turca, persa) que se extiende desde los Balcanes hasta los desiertos iraníes. En el ominoso contexto de la deriva islamista de Erdogan, brilla cada vez más en Turquía la música liberadora y atrevida imagen de Gaye Su Akyol, la Björk de Estambul, con su cuarto álbum "Anadolu Edjeri" o sea el dragón de Anatolia, que escupe un fuego abrasador de pop-rock oriental y psicodelia. El músico y productor austriaco de nu-jazz, downtempo y trip hop Waldeck consigue fabricar un tema hipnótico con la cautivadora voz de Patricia Ferrara que se titula con precisión poética "You drive me crazy". El Club des Belugas de Max Illon, de ascendencia ucraniana, y la cantante de origen ruso Maya Fadeeva publican una metafórica pero inequívoca declaración en contra de la invasión de Putin en una canción de título y melodía inolvidables, "Sing as one", para cantarla todos al unísono en estos días en que se han otorgado los Premios Sajarov y Carlomagno al pueblo de Ucrania por su defensa de la libertad y de los valores europeos. El músico y productor francés Philippe Sanmiguel junto a grandes artistas de Mali como Samba Touré y Anansy Cissé firman bajo el nombre de Black Mango uno de los mejores discos africanos del año, "Quicksand", con su sugerente superposición de capas y texturas sonoras en las que la imbrica orgánicamente la música tradicional shongai con los lenguajes contemporáneos de la electrónica y el rock. Tan novedoso y atractivo como el anterior es también "Locaterre", adelanto del próximo disco de Eliasse, artista de las Islas Comores que profesa el rock zangoma, concepto musical que describe el encuentro del folk, blues y rock occidental con las corrientes indo oceánicas como el mayola, el mgodro y el twarab. Y redondeamos nuestro recorrido por los bulevares periféricos del sonido y su red multidireccional de autopistas en la incandescente escena londinense con dos agrupaciones multiculturales que consiguen materializar melodías, ritmos y atmósferas que reflejan de forma diferente el magma de sonidos urbanos de todas las latitudes que late en la ciudad -afrobeat, ritmos latinos, highlife, r&b,soul, del funk, dub, hip hop - utilizando el jazz como lenguaje aglutinador. Son Kokoroko, con su álbum "Could we be more", y Ezra Collective con "Where I'm meant to be", títulos que muestran su interés no sólo por la dirección en que avanza la música sino también por los oscuros derroteros hacia dónde se precipita el mundo.

LISTA DE CANCIONES

1-Cedric Im Brooks - “Mun Dun Go” (3’17”)

2-Chicuelo – “Django” (4’46”)

3-Momi Maiga – “Mansani” (4’10”)

4-Taraf Syriana - “Me Dukhap Tuke” (4’37”)

5-Gaye Su Akyol – “Vurguum Ama Acelesi Yok” (4’46”)

6-Waldeck C/Patrizia Ferrara –“You drive me crazy” (3’21”)

7-Maya Fadeeva & Club des Belugas – “Sing as one” (3’34”)

8-Black Mango – “Golden cage” (4’22”)

9-Ezra Collective c/ Kojey Radical – “No confusion” (3’29”)

10-Eliasse – “Locaterre” (3’28”)

11-Kokoroko – “War dance” (5’39”)