Sin solución de continuidad seguimos en Nueva York con “De Brooklyn a Brooklin”, un disco que narra la historia del viaje pasional que llevó al organista estadounidense Adam Scone de su Brooklyn nativo a Brooklin, en Brasil, lo que despertó sus sentidos y cambió el sentido de su música. El destino del artista es explorar nuevos territorios sonoros o “Galaxias”, como titula su nuevo, abierto y frondoso trabajo el Niño Josele en el que cuenta, entre otros, con la participación de Chick Corea y de Rubén Blades. Reorientamos nuestras pantallas acústicas hacia Londres y el multiinstrumentista de Barbados, Shabaka Hutchings, para recomendar “Afrikan culture”, un trabajo sobre las sonoridades originales del continente de ébano que muestra la voluptuosa dimensión interior de la música y su proyección hacia el bienestar personal, la armonía con el entorno y la abolición del tiempo. De vuelta al territorio de los urbanitas neuróticos y decadentes entre los que me encuentro dirigimos nuestro radar sonoro a Alemania para escuchar el nuevo sencillo de nu jazz, "Be still my heart", del Club des Belugas presentando a la perturbadora y desconocida cantante danesa Lene Riebau, que te lleva hacia la neblinosa y envolvente luz azul de los antros suburbiales. Volvemos a Nueva York y al registro de voz y orquestación jazzísticos más clásicos y luminosos para escuchar el vibrante álbum “The evening; Live at Apparatus” de The Baylor Project, exitosa pareja sentimental y musical en el vórtice de la fama. PJ Morton, afamado cantante y pianista de Nueva Orleans sigue con envidiable vitalidad una trayectoria que junta la herencia de Allen Toussaint con la de Stevie Wonder, a lo que añade nuevos elementos como el reggae en su nueva producción “Watch the sun”. El recién aparecido LP "Ritual” ha proyectado a la escena internacional al guitarrista colombiano radicado en Montreal Roberto López y su original concepto sónico que combina géneros y ritmos afro latinos con la negritud de la Motown, la guitarra distorsionada y cierto aroma psicodélico de aquellas décadas. Se cumplen ahora 25 años del álbum seminal "Buena Vista Social Club" que inundó el mundo de la mejor música cubana, produciendo conexiones y derivaciones en el universo sonoro como refleja el homenaje a "Chan Chan" del pianista Alfredo Rodríguez. En estos días el inagotable músico y DJ francés GUTS ha impulsado un nuevo experimento transoceánico, el irresistible disco para la pista de baile y alrededores "Estrellas", o el encuentro en Dakar (Senegal) de 25 músicos de África y el Caribe. Y concluimos nuestra sesión con el saxofonista puertorriqueño, Miguel Zenón radicado en Nueva York y su ambiciosa y sugerente obra "La música de las Américas" o la intersección exacta en la galaxia musical que generó el magma de las civilizaciones europea, índigena y africana.

LISTA DE CANCIONES

1-Niño Josele - "Papusza" (4'17")

2-Niño Josele & Rubén Blades – “No pasa nada” (5’31”)

3-Shabaka– “Ital is vital” (4’50”)

4-Club des Belugas & Lene Riebau – “Be still my heart” (3’26”)

5-The Baylor Project – “Happy to be here with you” (6’16")

6-Scone Cash Players – “Anadira” (3’04”)

7-Alfredo Rodríguez & Richard Bona – “Chan Chan” (2’10”)

8-PJ Morton c/ Chronixx – “Watch the sun” (2’54”)

9-Roberto López– “Guajira de paz” (4’06”)

10-Guts c/ Brenda Navarrete & David Walters – “Por que ou ka é Sa” (3’54”)

11-Miguel Zenón – “Taínos y Caribes” (7’22”)9–Bosq & Dorkas – “No va más” (3’52”)