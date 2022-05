01:00:25

Hoy celebramos el Día Internacional de África con el libro "Afrohuellas: africanos y afrodescendientes publicando música desde tierras españolas", el primer trabajo de investigación sobre la materia; un texto apasionante, extenso y minucioso, escrito por Daniel Escudero Cana, periodista, conductor del memorable y añorado programa "Mestizando" (diez años en Radio Vallekas) y DJ, quien nos acompañará esta noche y dirigirá nuestros pasos por la historia de la música africana en España desde los años 60 hasta nuestros días. Dedicamos esta primera entrega a rescatar a los pioneros de los años 60 y sus seguidores en los 70 y 80. Y comenzamos por el olvidado e inolvidable cantante originario de Guinea Ecuatorial Guillem D'Efak, quien desde Barcelona en los años 60 con su magnética voz en catalán puso un punto de color a la Nova Canço, con canciones que se nutrían del blues, del jazz y de la canción mediterránea Ya en los 70 el grupo de origen saharaui Mártir El Uali Mustafa Sayed, que lleva el nombre del fundador del Frente Polisario, y en el que participaba Mariem Hassan, dio a conocer el haul, su música tradicional, mientras denunciaba el abandono del Sahara Español y abanderaba la lucha por su independencia. En aquella época The Congo Stars provenientes de la República Democrática del Congo se instalaron en Tenerife y gozaron de mucha popularidad con un estilo propio que enriquecía los ritmos de África Occidental, con tintes latinos y el funk y disco de la época. Los Hermanos Zamora, procedentes de Guinea Ecuatorial vinieron huyendo de la dictadura de Macías y comenzaron una larga trayectoria en los 80 en nuestro país bajo el nombre de Guinea y un estilo que combina sus raices africanas con el pop del momento. En esa época también brilló desde Madrid el irresisitible soukous y makossa de Afrika Lisanga, el grupo liderado por el cantante congoleño Lema di Makabi mientras que en Barcelona descollaba Mango Bongo, impulsado por los músicos de Sierra Leona, Donald Doré y Jimmy Flynn, con una explosiva y sofisticada combinación de géneros africanos, reggae, rock, funk y ritmos latinos. Otros artistas y proyectos de aquellos tiempos exploraron el encuentro de la música árabe con el flamenco, como el disco "Macama Jonda" de José Heredia Maya con la Orquesta Chekara de Tetuán, Enrique Morente y muchos artistas más mientras que Muluk El Hwa, el grupo fundando en Marraquech por el músico marroquí Abdeljalid Kodssiel recaló de la mano de Juan Goytisolo en España e hicieron un disco bellísimo e innovador "Xarq Al Andalus" con el grupo folclórico valenciano Al Tall. No podemos olvidar al talentoso cantante y guitarrista guineano Roberto de Noah quien, con músicos españoles y africanos, fundó Nohkis, un grupo precursor del afro pop en nuestro país. Y concluimos nuestra limitada e incompleta selección por imperativos del implacable espacio tiempo, con Songhai, no el famosísimo disco seminal que grabara Ketama con el korista Tomani Diabaté - y que también es de esa década - sino una maravillosa banda de Barcelona compuesta por músicos de diferentes países de África Occidental, de vida efímera pero gran intensidad, versatilidad y talento para fusionar sus raíces con las corrientes del momento en el electrizante "Walibena!".

LISTA DE CANCIONES



1-Guillem d’Efak – “Febre” (2’32”)

2-Guillem D’Efak – “Blues en Sol” (4’06”)

3-Màrtir El Uali Mustafa Sayed – “El Sahara no es ven” (2’11”)

4-The Congo Stars – “Chiwawua” (3’11)

5-Guinea (Los Zamora) – “Paquidermo”(3’58")

6-Muluk el Hwa– “Jhar Mediam” (4’52”)

7-José Heredia Maya & Orquesta Chekara de Tetuán – “Tarara” (5’39”)

8-Afrika Lisanga – “Somo" (5’11")

9-Mango Bongo – “Ballant Ballant” (3’26”)

10-Nohkis – “Mujer española” (6’14”)

11-Songhai – “Zambele” (4’25)