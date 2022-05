59:30

El mes de mayo de 1962, hace 60 años, Pete Seeger cantó en directo en el club Bitter End del Greenwich Village una canción antibélica que había escrito inspirado en unos versos del libro del Eclesiastés. Pocos meses después, se publicaría en el álbum “The Bitter and The Sweet”. En 1965, los Byrds grabaron la versión canónica de aquella canción, la primera vez que una pieza basada en la Biblia llegaba al Top 10 de las listas de pop: “Hay una época para cada cosa, y un tiempo para cada propósito bajo el cielo” (Eclesiastés, 3:1-8). El Doctor Soul se sube al púlpito con su amigo José de Segovia, antiguo colaborador de Radio 3 y genuino especialista en el Libro Sagrado, para comentar una selección de canciones de resonancias bíblicas.

01. The Byrds – Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season)

02. Larry Norman – Moses In The Wilderness

03. T-Bone Burnett – Criminals

04. U2 – 40

05. The Clash – The Sound Of Sinners

06. Vox Dei – Génesis

07. Blind Willie Johnson – Dark Was The Night, Cold Was The Ground

08. Bob Dylan – Every Grain Of Sand

09. Depeche Mode – Personal Jesus

10. Sam Cooke & The Soul Stirrers – Touch The Hem Of His Garment

11. Bob Marley & The Wailers – Exodus