59:03

Hace unos años comentaba Nick Morgan en la revista "Forbes" lo que a su juicio tenían en común Martin Luther King, Paul McCartney y Beethoven. Todos arrancan sus creaciones (conferencias, canciones o sinfonías) en tono menor, con una nota más baja, enseguida van subiendo y terminan finalmente en el mismo tono menor, la misma nota con la que empezaron, sin enfatizar el volumen, al contrario de lo que hacen nuestros políticos en sus mítines. No hace falta chillar cuando el convencimiento viene desde la fuerza de las emociones. Así ocurrió en aquel discurso memorable, “I have a dream”, que fue algo más que un alegato por los derechos civiles: contribuyó a cambiar el mundo. Así en “Yesterday” o en la Quinta Sinfonía, como el reverendo King, McCartney y Beethoven describen el mismo arco emocional, una mágica línea musical que nos conmueve más que el feo griterío de los que suben el tono y el volumen para intentar seducirnos. Ahora, Paul cumple 80 años, reivindicado como el músico genial que siempre fue. El Doctor Soul celebra la onomástica buscando tesoros en su legado cultural y personal.

01. Paul McCartney – New

02. Paul McCartney – Junk

03. Paul McCartney – From A Lover To A Friend

04. Paul McCartney – Take It Away

05. The Beatles – Blackbird

06. Wings – Dear Friend

07. Paul McCartney – Ever Present Past

08. Mike McGear – Rainbow Lady

09. The Beatles – Eleanor Rigby

10. Paul McCartney – A Room With A View

11. Wings – Hi Hi Hi

12. Paul McCartney – Early Days

13. Paul McCartney – Frank Sinatra’s Party

14. Paul McCartney – When Winter Comes

15. Paul McCartney & Beck – Find My Way