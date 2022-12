01:00:06

Jim Stewart nació el 29 de julio de 1930 en Middleton, Tennessee, James F. Stewart probó suerte como violinista de country antes de trabajar como dependiente en los almacenes Sears y como cajero en el Union Planters Bank de Tennessee. En 1958 publicó la primera referencia de su sello Satellite, un single del cantante de country Fred Byler titulado “Blue roses”, compuesto por el propio Stewart. Después de otros tres lanzamientos fallidos, en 1959 Stewart se asoció con su hermana Estelle y, con ayuda de los productores Chips Moman y Jimbo Hale, reinició el catálogo Satellite con un single del quinteto vocal negro The Veltones (“Fool in love”, compuesto por el productor Chips Moman), al que siguieron sendos trabajos de Carla Thomas (“Cause I love you”) y The Mar-Keys (“Last night”). Había nacido oficialmente, casi por casualidad, la compañía Stax, cuna del mejor soul sureño de los años 60 y 70. Jim Stewart murió el pasado lunes 5 de diciembre a los 92 años.

25. Otis Redding – I Can’t Turn You Loose

02. Booker T. & The MGs– Green Onions

03. The Veltones – Fool In Love

04. Rufus Thomas – Walking The Dog

05. Carla Thomas– Cause I Love You

06. The Mar-Keys – Last Night

07. Sam & Dave– Soul Man

08. Otis Redding – Try A Little Tenderness

09. The Staple Singers – Will The Circle Be Unbroken

10. The Staple Singers – Heavy Makes You Happy (Sha Na-Boom-Boom)

11. Jean Knight – Mr. Big Stuff

12. Eddie Floyd – Knock On Wood

13. The Dramatics – In The Rain

14. William Bell – A Tribute To A King

15. Albert King – Born Under A Bad Sign

16. Isaac Hayes– Shaft