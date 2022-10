01:00:11

Hoy teníamos previsto una charla con los Hermanos Gutiérrez, dos músicos ecuatorianos afincados en Suiza, que acaban de grabar un soberbio álbum instrumental con el productor Dan Auerbach, pero la cita se ha suspendido a última hora por motivos ajenos a Radio 3 y a Los Ultrasónicos. Pero vamos a empezar con esa música de espacios abiertos que tanto nos gusta, canciones que nos acompañen en nuestra travesía por el desierto, siempre en busca de horizontes más limpios y de mundos donde no quepan la violencia, el odio o el desprecio por nuestros semejantes. Porque al final del desierto, siempre encontramos el río del Edén.

01. Billy Strange – Hang ‘Em High

02. Fernando Rubio – Last Night I Dreamed Of You

03. Hermanos Gutiérrez – Tres hermanos

04. Ry Cooder & Manuel Galban – La luna en tu mirada

05. Papa John Creach & Grace Slick – The Janitor Drives A Cadillac

06. Mariska Veres Schoking Jazz Quintet – Venus

07. Massiel – He Gives Me Love (La La La)

08. Al Kooper – Hold On

09. Brian Eno – By This River

10. Pink Floyd – Cirrus Minor

11. William Tyler – Our Lady Of The Desert

12. Radio Huachaca – Nina

13. Los Indios Tabajaras – Ternura

14. Bob Dylan – Billy 4