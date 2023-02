59:57

Burt Freeman Bacharach nació en Kansas City, Misuri, el 12 de mayo de 1928 en el seno de una familia de origen judío que pronto se trasladó al distrito neoyorquino de Queens, donde el joven Burt aprendió a tocar el piano y a amar el jazz y la música clásica. En 1956 se convirtió en el arreglista y director musical de la artista alemana Marlene Dietricht y un año después conoció a su alma gemela, el letrista Hal David, en los pasillos del legendario Bill Bruilding. Lo demás ya es historia viva del pop y el jazz easy listening del siglo XX. Bacharach escribió piezas orquestales y canciones para muchas películas (Dos hombres y un destino, Alfie, Casino Royale, etc) y sus composiciones han sido interpretadas por los grandes de todos los géneros de la música popular, desde Isaac Hayes hasta Manfred Mann, los Beach Boys, Stan Getz, Wes Montgomery, Luther Vandross, Barbra Streisand, Bill Frisell, Patti Labelle, Roberta Flack o Elvis Costello y Ronal Isley, con quienes grabó sendos espléndidos álbumes en los últimos años (Painted for memory, en 1998; Here I am: Isley meets Bacharach, en 2003). Burt Bacharach murió en su domicilio de Los Angeles el 8 de febrero de 2023, tres años después de haber firmado su último trabajo, el epé Blue umbrella, con el compositor y productor Daniel Tashian.

01. B.J. Thomas – Raindrops Keep Falling On My Head

02. The Drifters – Mexican Divorce

03. Dionne Warwick – Don’t Make Me Over

04. Lou Johnson – (There’s) Always Something There To remind Me

05. Dionne Warwick – Walk On By

06. Gene McDaniels – Tower Of Strength

07. Chuck Jackson – Any Day Now

08. The Beatles – Baby, It’s You

09. Herb Alpert & The Tijuana Brass – Casino Royale

10. Elvis Costello & Burt Bacharach – I’ll Never Fall in Love Again

11. The Carpenters – (They Long To Be) Close To You

12. Dionne Warwick - "(Here I Go Again) Looking With My Eyes (Seeing With My Heart)"

13. Jackie DeShannon – What The World Needs Now

14. Bill Frisell, Elvis Costello & Cassandra Wilson – I Still Have That Other Girl

15. Aretha Franklin – I Say A Little Prayer

16. Elvis Costello & Burt Bacharach – Toledo

17. Stan Getz – Walk On By

18. Tom Jones – What’s New, Pussycat?

19. Sonny Rollins – Alfie

20. Burt Bacharach Orchestra – Nikki

21. Burt Bacharach Orchestra – Pacific Coast Highway