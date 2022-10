28:53

Un nuevo brillo en el indie rock nacional. Intensidad rítmica y guitarras potentes. Beben del post punk revival y el indie rock británico.

Ultraligera es una banda de rock madrileña surgida en 2021 con influencia del post punk revival. La intensidad rítmica y rockera de sus primeras canciones han llevado al proyecto a crecer de un modo frenético. Retirados en un caserío reconvertido en estudio (Gaua), sus miembros hacían surgir los primeros sonidos que más tarde definirían a Ultraligera. A su vuelta encontraron un Madrid devastado por Filomena. Influidos por la música británica del post punk revival y el indie rock (The Strokes, The Killers, Artic Monkeys), pero sin perder de vista el panorama nacional, Ultraligera se encerró en Estudio A y bajo la producción de Ludovico Vagnone (Maná, Alejandro Sanz, Estopa, etc) desarrolla una identidad cada vez más marcada. Energía y actitud rockera pero con un mensaje más allá de las chupas de cuero y de los coches caros.