Sacando las garras. Presenta 'Felina', nuevo disco con giro de timón estilístico: de la Americana pasa al rock alternativo y en español. Canciones magnéticas teñidas de rock, glam y electro.

En estos últimos años Nat Simons se ha convertido en una refrescante revelación: de ser una de las mayores referencias de la música americana en España a convertirse en una de las artistas más poderosas en el rock alternativo nacional. Su último disco, 'Felina', se ha colado entre los mejores del año para diferentes publicaciones. En 2014 debutó con 'Home on high' y poco después publicó el EP 'Trouble man' (2015), dos trabajos con influencia del sonido folk rock, con gran aceptación por parte de crítica y público. 'Lights', producido por Gary Louris (The Jayhawks), se estrena en febrero de 2018, y poco después Nat se embarca como artista invitada en la multitudinaria gira '40 aniversario' de Loquillo, con el que comparte escenario cada noche para interpretar a dúo el clásico 'Cruzando el paraíso'. En verano de 2020 graba su nuevo disco, 'Felina', junto al productor Edu Baos (integrante de León Benavente), con quien expande su propuesta musical hacia nuevos horizontes artísticos, adentrándose en el terreno del rock alternativo con una mirada contemporánea y fresca que no ha dejado indiferente a nadie.