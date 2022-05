28:38

El grupo es una de las más felices anomalías de la música española. Jazz contemporáneo, audaz e inclasificable. Tienen formación clásica, espíritu disidente y mirada futurista, mostrando un universo tan personal como profundo con un sonido cálido y envolvente. Hablar de Monodrama supone enfrentarse a un reto. Podríamos usar términos como Chillwave, Nu-Jazz, Avant-Garde, Ambient, Postrock, Synthpop, Downbeat o mil formulaciones más para intentar acotar un terreno construido precisamente difuminando las lindes entre estilos, texturas e intenciones dentro del cajón desastre de la música instrumental, la improvisación, el Jazz contemporáneo o la electrónica abstracta. La banda está formada por Alberto Brenes (batería, percusiones y diseño sonoro), David Sancho (piano, Rodhes y sintetizadores) y Mauricio Gómez (saxo tenor y teclados). Entres sus influencias: The Comet Is Coming, Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, The Cinematic Orchestra o Boards Of Canada, The Bad Plus, Tortoise o BadBadNotGood.