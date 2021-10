51:42

Abrimos nuestra sesión de danza en Los bailes de Marte recordando "Just Cany get enough" de cuyo lanzamiento se cumplen 40 años este mes. La ola del techno vino con grupos como Human League o Soft Cell, para continuar con Bronski Beat, Fine Young Cannibals, Pet Shop Boys o Eught Wonder.

Tambien daremos una vuelta por la relación de Rihanna con Michael Jackson y por distintos grupos o canciones que mencionan continentes, como Europe, Asia, America o Toto, con -su inmortal "Africa".