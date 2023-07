Locos por los clásicos

34:57

El ateniense Teseo entra en el Laberinto y mata al Minotauro, ese ser monstruoso antropófago. Después consigue salir gracias al hilo de Ariadna, hija del rey Minos de Creta. Con ello libera a Atenas del cruento tributo que tenía que hacer cada siete años para alimentar a la bestia. Lo cuenta el escritor griego Plutarco (siglos I-II dC) en su “Vida de Teseo” dentro de su obra “Vidas Paralelas”. Borges recreará el mito en uno de sus mejores cuentos, “La casa de Asterión”. Este episodio universal de la literaria nos sigue fascinando.

Como no hay nada más moderno que los clásicos, les ponemos música actual. La banda sonora de este mito contado por Plutarco está formada por: “C’est si bon”, por Emilie-Claire Barlow; la banda sonora de “007. No time to die” por Hans Zimmer; “Hero” de Enrique Iglesias; la banda sonora de Angelo Baladamenti para “Twin Peaks” de David Lynch y “Fought and lost” de Sam Ryder”