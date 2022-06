31:30

La famosa erupción del Vesubio que sepultó Pompeya y Herculano en el 79 dC. nos la cuenta con todo detalle el escritor latino Plinio el Joven en sus cartas, que son en realidad unas memorias.

Testigo privilegiado de finales del siglo I y comienzos del II dC. Plinio también confiesa que ha habido, como Neruda. Su obra es ágil, entretenida, es una joya literaria e histórica, en la que hay descripciones (como la erupción del Vesubio), cuentos (¡un cuento de fantasmas con cadenas!) y es una fuente inagotable de información histórica de la época: derecho, literatura, arquitectura, ingeniería, economía y hay, sobre todo, filosofía práctica para la vida, para ser feliz, y para tener claras las cosas que de verdad importan.

Si algo caracteriza a Plinio es su humanidad, que se manifiesta en su valoración de la amistad, como cuando dice: “A mí no me convencerán nunca de que amo a mis amigos demasiado”.

Como no hay nada más actual que los clásicos grecolatinos, les ponemos música. La banda sonora de Plinio el Joven es “Death theme” de la película The untouchables, de Ennio Morricone; “That’s what friens are for you” de Dionne Warwick, cantada con Elton John, Stevie Wonder y Gladys Knight; “Count of me”, de Bruno Mars, y “Con te partiró” de Andrea Bocelli.