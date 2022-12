37:06

Uno de las grandes figuras del mundo clásico es Demóstenes, político ateniense, defensor de la democracia y el orador por excelencia, todo un ejemplo y modelo de oratoria, como escribió Cicerón. Demóstenes pronuncia a mediados del siglo IV aC cuatro impresionantes discursos avisando a los griegos del peligro para la democracia que tienen las maniobras y las conquistas del rey de Macedonia, Filipo (padre de Alejandro Magno). Y titula esos discursos “Filípicas” (Contra Filipo). Los atenienses no hicieron caso a Demóstenes, reaccionaron tarde y mal, y Filipo acabó con la democracia ateniense.

Miles de años después, Winston Churchill, en el famoso discurso “we shall never surrender” (nunca nos rendiremos), reclamó en 1940 a todos los británicos que defendieran la democracia y la patria frente a los nazis. Afortunadamente a Churchill le hicieron caso. Dedicamos este “Locos por los clásicos” a la 1ª de las “Filípicas” de Demóstenes.

Como no hay nada más moderno que los clásicos grecolatinos, les ponemos música actual. La banda sonora de la 1ª “Filípica” de Demóstenes es la banda sonora de “Gladiator”, compuesta por Hans Zimmer y cantada por Lisa Gerrad (en un idioma inventado por ella); “Carros de fuego” de Vangelis; “I’m like a bird” de Nelly Furtado”; la banda sonora de “Darkest Hour” compuesta por Dario Marianelli y la banda sonora de “The last of the Mohicans” compuesta por Trevor Jones y Randy Edelman