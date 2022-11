26:07

El escritor griego de comedias, Menandro, del siglo IV aC es un antecedente de nuestras llamadas comedias televisivas de situación, como “Friends” o “Cheers”. Su principal obra, El Misántropo, es el mejor ejemplo de ello: es una literatura de evasión, amable, con argumentos extraídos de la vida cotidiana, alejada de la sátira mordaz y de la comedia política de Aristófanes, que es casi un siglo anterior. En “El Misántropo” el protagonista pasa de odiar al género humano y de no relacionarse con nadie, a darse cuenta de que necesita a los demás para vivir, y con todo ello con un final feliz.

Que no hay nada más actual que los clásicos grecolatinos, lo comprobamos en la banda sonora de “El Misántropo” de Menandro: “Turn, turn, turn” de The Byrds; “Bad moon rising” de Creedence”; “Where everybody knows your name” de Gary Portnoy, la sintonía de “Cheers” y “I’ll be there for you”, de The Rembrandts, sintonía de “Friends”