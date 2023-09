Locos por los clásicos

29:23

¿Cómo recuperar el amor de la persona de quien se está perdidamente enamorado? En el siglo III aC el poeta griego Teócrito recoge en un poema el hechizo, el conjuro -a la luz de la luna y bajo su protección- de la joven Simeta para recuperar a su amante Delfis. En los versos se describe cómo surgió el amor y se narra la apasionada relación amorosa.

Como no hay nada más moderno que los autores clásicos les ponemos música actual. La banda sonora del poema “La hechicera” está compuesta por: “Someone you loved” de Lewis Capaldi; “Tell me if you wanna go home” y “Lost Stars” de Keira Knighley, de la película “Begin Again”