La trágica historia del amor no correspondido de Fedra por su hijastro Hipólito es el tema central del “Hipólito” de Eurípides, una de las grandes tragedias de la literatura universal. Es una obra con una extraordinaria tensión dramática que no da tregua al espectador y que le hace ver, en esa función catártica de la tragedia, las consecuencias de la soberbia y de la ira. Eurípides plantea también, y de qué manera, una reivindicación de la justicia, ¡todo el mundo tiene derecho a una defensa! Y, sobre todo reclama la capacidad de perdonar, una capacidad infinita de perdonar. Por algo esta tragedia ha sido leída, adaptada, imitada y reescrita con devoción durante miles de años. Y el mito de Hipólito y Fedra representado en el arte y en la ópera en tantas ocasiones.

Como no hay nada más actual y moderno que los clásicos de Grecia y Roma, les ponemos música actual. La banda sonora del “Hipólito” de Eurípides es esta: “Both sides now” de Joni Mitchell; “SOS” de Abba; “Without you” de Harry Nilsson; “Hey, that’s no way to say goodbye” de Leonard Cohen y “Bright side on the road” de Van Morrison.