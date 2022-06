26:09

¿Nos pensamos que hemos inventado la novela rosa? Pues no. Dafnis y Cloe es una de las primeras novelas de la historia y la primera novela rosa de la literatura. Escrita por el autor griego Longo, en el siglo II d.C narra los amores inocentes de dos pastores adolescentes, Dafnis y Cloe, que dan título a una obra llena de una sensualidad ingenua y natural, de un erotismo matizado. La historia de estos dos pastores (que al final resultarán ser hijos de ricas familias) se desarrolla en el bucólico escenario de los campos y los bosques de la isla de Lesbos, cuyo nombre evoca a Safo y al amor. Pretendientes celosos, piratas, los habitantes de otras zonas de la isla ponen a prueba su amor, que al final todo lo vences. Por algo Goethe dijo que había que leer esta novela una vez al año, para volver a descubrir la inocencia y el candor.

Como no hay nada más actual que los autores grecolatinos, les ponemos música contemporánea. La banda sonora de Dafnis y Cloe es cómo no, “The love boat” de Jack Jones, “have I told you lately” de Van Morrison y “All of you” de Legend.