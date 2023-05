Locos por los clásicos

26:57

“Los más incapaces ocupan los cargos públicos y consideran que cometer injusticas es realmente usar el poder. Hace tiempo hemos perdido los verdaderos nombres de las cosas. A despilfarrar los bienes públicos se llama liberalidad. Así está el Estado como está, al borde del abismo”.

En ese caldo de cultivo de deterioro de la democracia y de corrupción de la sociedad prepara Catilina su golpe de estado contra la República romana. El historiador Salustio lo relata y analiza en su obra “Conjuración de Catilina” donde además de narrar con ritmo trepidante y novelesco el intento de golpe, disecciona con pesimismo cómo es posible que tantos le apoyaran. Salustio explica las razones del fin de la República y vaticina las guerras civiles que la liquidarán. Una encendida defensa de la democracia y de los valores ciudadanos, de una absoluta actualidad

Precisamente porque no hay nada más moderno que los clásicos grecolatinos les ponemos música actual. La banda sonora de “La Conjuración de Catilina” de Salustio es: “Wavin’ flag” de K’naan; “Melhor de Mim” de Mariza; “The times they are a Changin’” de Bob Dylan y “Victory” de Thomas Bergensen