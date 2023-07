Locos por los clásicos

24:08

“Sobre las rosas que nacen” es un poema latino de autor anónimo y de fecha incierta, en torno al IV d.C. Es un poema sobre la fugacidad del tiempo que se plasma en la duración de la vida de las rosas. Termina con el famoso verso “cóllige virgo rosas”, “coge, muchacha, las rosas” que reivindica aprovechar la primavera de la vida, porque la juventud es tan breve como la efímera vida de las rosas. El verso ha tenido una fortuna extraordinaria en la literatura europea. En la literatura española ha sido recreado por los más grandes poetas, desde el inolvidable soneto “En tanto que de rosa y azucena” de Garcilaso de la Vega hasta el poema titulado con el verso latino “Cóllige, virgo, rosas” de Luis Alberto de Cuenca, pasando por Góngora.

Como no hay nada más moderno que los clásicos grecolatinos, les ponemos música actual. La banda sonora de este poema está formada por: “Lift me up” de Rihanna; “Lucky” de Ryam Adams y “As time goes by” por Dooley Wilson.

Además interviene Luis Alberto de Cuenca recitando su poema.