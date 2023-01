34:00

Para Borges una de sus lecturas preferidas eran las Enciclopedias. Uno de los más grandes enciclopedistas es el escritor latino Plinio (conocido como Plinio el Viejo para distinguirlo de su sobrino, llamado Plinio el Joven). Plinio el Viejo es el autor en el siglo I dC de la Wikipedia del mundo romano, la Historia Natural, una monumental obra en 37 libros, de lectura apasionante, en la que hay espacio también para historias fascinantes como las que cuenta sobre leones o sobre delfines y humanos, a las que dedicamos este Locos por los clásicos.

Como no hay nada más moderno que los autores grecolatinos, los relatos de Plinio sobre leones y delfines en la Historia Natural tienen una banda sonora de música actual, en este caso: la banda sonora de Memorias de África por John Barry; Can you feel the love tonight de Elton John (de la banda sonora de El Rey León); Brave Souls de Cozi Zuehlsdorff (que forma parte de la banda sonora de la película Dolphin Tale 2); y Safe del grupo Westlife