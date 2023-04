32:24

“Esta es la voz de un desterrado, destrozado por la nostalgia de Roma, la ansiedad del alma y el incesante dolor” escribe el poeta latino Ovidio desde su exilio en los confines del mundo romano a comienzos del siglo I dC. en Tomos, la actual Constanza, en Rumanía, a orillas del Mar Negro. Allí murió hacia el 18 dC, después de un destierro de 26 años, ordenado por el emperador Augusto. Desde allí, junto al Mar Negro, llamado en el mundo clásico Ponto Euxino, escribe sus “Epistulae ex Ponto”, unas cartas en verso, a sus amigos y familiares, pidiendo intercesión ante Augusto -sin éxito-, lamentándose de su exilio en la otra punta del imperio, y añorando Roma y a sus seres queridos. Al 1º de los cuatro libros de las “Epistulae ex Ponto” dedicamos este “Locos por los clásicos”.

Un exilio es todos los exilios. Ovidio, que es uno de los grandes poetas de la literatura universal, literaturiza su exilio, porque escribir es lo que le permite seguir vivo. Y lo hace en verso, porque, como él mismo escribe “todo lo que intento escribir, me sale en verso”, lo que nos da una idea de su genialidad creadora.

Como no hay nada más moderno que los autores grecolatinos, les ponemos música actual. La banda sonora del libro del libro 1º de las “Cartas desde el Mar Negro” de Ovidio está formada por: “All of the stars” de Ed Sheeran; “I still miss you”, de Keith Anderson; “How am I supposed to live without you” de Michael Bolton; “Suspiros de España” por Bebo Valdés y El Cigala.