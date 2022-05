28:33

El diálogo sobre el amor de Platón, titulado El banquete, es una de las grandes obras de la literatura universal, amena y deliciosa, en la que cuenta el origen del dios Eros, el dios del amor, con un mito. Eros, el amor, es hijo de Penía (la pobreza) y de Poros (los recursos), por eso el amor por un lado anda mendigando, y por otro es audaz, activo y rico en recursos.

Platón explica en otro mito qué es el amor: al principio los humanos tenían dos cuerpos con cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabezas, etc. Pero su soberbia les llevó a conspirar contra los dioses así que Zeus los partió por la mitad. Por eso cada uno de nosotros busca su otra mitad. El amor, Eros, es encontrar a su otra mitad. Cuando se encuentran dos mitades que originariamente estaban unidas surge entonces la alegría del amor.

Como no hay nada más actual que los clásicos grecolatinos, en Locos por los clásicos les ponemos música contemporánea. Al diálogo sobre el amor de Platón, “Love isa ll around” de Wet, wet, wet; “Agapimú” de Ana Belén y “Sorry seems to be the hardest Word” de Elton John y Blue.