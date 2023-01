28:04

Algunos de los mejores poemas eróticos de la literatura clásica son los que están incluidos en la llamada “Antología Palatina” (así llamada porque el manuscrito se encuentra en la Biblioteca del Palatinado en la ciudad alemana de Heidelberg), que recoge en torno a 4.000 epigramas griegos de todo tipo, de diversos autores y de distintos siglos. El libro V está dedicado a epigramas eróticos, y a estos poemas amorosos, a veces muy procaces y obscenos, hemos dedicado esta semana “Locos por los clásicos”. Amor apasionado, amor idealizado, sexo tórrido, desengaño amoroso, una literatura erótica que nos lleva de estos poemas a… ¡Fray Luis de León!, sí, sí, ¡a Fray Luis de León! y a nuestro contemporáneo Luis Alberto de Cuenta. Como no hay nada más moderno que los clásicos grecolatinos les ponemos música actual: la banda sonora del libro V de la “Antología Palatina” está formada por: “Time after time” de Cyndi Lauper; “Woman in love” de Barbra Streisand; “Quelqu’un M’a Dit” de Carla Bruni y “Perfect” de Ed Sheeran. En este “Locos por los clásicos” contamos con Luis Alberto de Cuenca como invitado especial, recitando sus poemas de “Después del Paraíso”