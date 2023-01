55:36

Posem en valor la figura de l'artista Rosa Bonheur de la que fan una exposició al Museu d'Orsay. Una artista excepcional, innovadora i inspiradora.

Avui ens centrem en la la prescripció cultural de la nostra Maria Dolors Sàrries. En el seu darrer viatge a París s'ha passejat per diverses exposicions que ens permeten estirar del fil i descobrir estils com l'Hiperrealisme al Museu Maillol. Es pot visitar fins el 5 de març, és itinerant i es titula Hiperrealisme. Això no és un cos, un moviment artístic, nascut després de la 2a Guerra Mundial als EUA, un moviment artístic reprodueix de forma idèntica o ampliada una imatge o un ésser viu en aquest cas a través de l'escultura. La qüestió és que el que veiem és tan realista que un no sap si la representació és una fotografia o un ésser viu. El visitant es passeja per una quarentena d'escultures tan cridaneres com intrigants de destacats artistes contemporanis internacionals com George Segal, Ron Mueck, Maurizio Catalan o Berlinde De Bruyckere. El nom de l'exposició ens remet a una de les pintures més famoses de René Magritte. La selecció d'obres pretén fer trontollar la nostra visió de l'art a través de sis seccions que recorren múltiples interpretacions representacions del cos en la història de l'art. Resulta inesperat, cridaner, confús i a vegades angoixant.

Posem en valor la figura de l'artista Rosa Bonheur de la que fan una exposició al Museu d'Orsay. Una artista excepcional, innovadora i inspiradora. Coneguda com una icona de l'emancipació de la dona, ubica al món viu en el centre de la seva obra i de la seva existència. A través d'un gran domini tècnic, va saber representar tant l'anatomia com la psicologia animal. Una selecció de 200 obres entre pintures, arts gràfiques, escultures i fotografies provinents de les més prestigioses col·leccions públiques i privades d'Europa i EUA. Com a curiositat patia una dificultat de petita, li va costar molt d'aprendre a llegir i per ajudar-la a memoritzar l'alfabet, la seva mare li va proposar que escollís un animal per a cada lletra i el dibuixés. Així el problema es va convertir en una oportunitat. Rosa Bonheur és una animalier, una artista especialitzada en la representació d'animals. També té un retrat de Buffalo Bill al que va conèixer. Amb el seu caràcter independent es va fer famosa per la llibertat amb la que va viure la seva vida personal, vestia pantalons quan a l'època era considerat travestisme, fumava puros o cigars i participava en caceres. Va viure sense complexes la seva homosexualitat. I va obtenir la Legió d'Honor Francesa.

Avancem un reguitzell d'exposicions virtuals properes que es faran a París. A La Défense us podreu submergir en la història de França en un viatge lúdic i immersiu. Entrant a 16 sales i guiats per actors ens trobarem amb Joana d'Arc, Charles de Gaulle o Napoleó i en un espectacle més curt de 30 minuts, visible a 360 graus, descobriment amb videomapping la vida de l'escriptor Victor Hugo explicada per ell i la seva dona. A L'Atelier des Lumières la possibilitat de gaudir de dues exposicions immersives. Una de Paul Klee. Música de Pintura i una altra sobre l'exili del pintor Marc Chagall a París i Nova York. A partir de mitjans de febrer i durant un any teniu possibilitat de veure-les. I encara un parell d'apunts culturals al Caixaforum. Conferències sobre Pedro Pablo Rubens i el que hi ha darrera de la seva vasta figura i l'Exposició de Mòmies de l'Antic Egipte que ens permet descobrir com van viure, qui eren, el seu perfil personal, l'edat, les creences i les malalties que patien.

I la reflexió inicial parlem de l'artista japonesa, Yayoi Kusama, l'artista viva més popular del món. Té 93 anys i viu des de fa més de 40 anys en una institució psiquiàtrica de Japó, on es va recloure voluntàriament quan es va adonar que el seu transtorn obsessiu la desviava del seu camí de sanació: l'art.