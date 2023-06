Llibres, píxels i valors

55:16

Avui us volem acostar un llibre que no us deixarà indiferents. Una antologia de relats en forma de fix-up constituïda per 11 relats de grans plomes de la literatura de gènere negre i ciència ficció que comparteixen escenari i alguns personaltges. Es poden llegir de manera independent però els curadors Jordi de Manuel i Àlex Martín Escribà recomanen llegir-les en l'ordre establert perquè configuren una trama que hibrida el gènere negre i la steampunk. Sota el títol Vapor Negre. Barcelona Steampunk 1911 trobem una antologia amb relats de Jordi-Font Agustí, Teresa Solana, Antoni Munné-Jordà, Empar Fernández, Andreu Martín, Margarida Aritzeta, Salvador Macip, Susana Hernández, Inés Macpherson, Carme Torres i Jordi de Manuel.

Ens hem de situar a la Barcelona de 1911, el desenvolupament tecnològic propiciat per l'aigua hipercalòrica que genera vapor a 999 graus centígrads. Una energia que ha situat Barcelona i Catalunya com a punta de llança d'una nova revolució industrial. L'aigua hipercalòrica només se subministrava a empreses de capital català i l'Estat Espanyol i imperis com l'austrohúngar volen apoderar-se d'aquesta aigua prodigiosa. Els elements comuns són una idealització de la tècnica, la mecànica i el vapor que li donen un caire d'enyorança d'un temps passat, sobre un futur imaginat. Ambientat en l'època victoriana suposa una crítica a la societat hipertecnològica, un moviment aristocràtic i elegant, deutor de pioneers com Jules Verne o H.G. Wells.

El món està impregnat de màquines impossibles, ginys extraordinaris i la presència de ferrocarrils, aeròstats, gramòfons, pistoles i tramvies. El volum que teniu entre les mans es basen en un gènere steampunk que és un moviment anacrònic nascut a la dècada dels '80 que planteja mons alternatius, societats utòpiques i una estètica retrofuturistes. El punt de partida s'inspira en La Febre del Vapor de Jordi Font-Agustí. El repte va ser trobar un grup d'escriptors intrèpids que estiguessin disposats a aventurar-se en un viatge arriscat, un joc literari, un fil contextual comú i unes premisses a respectar.

Altres personatges importants són el detectiu privat Edgar Perot i el seu ajudant, l'anarquista Mateu Bandera encarregats de seguir les pistes per esbrinar qui hi ha darrera dels crims. També una jove inventora Emma Brotons que ha creat una màquina per viatjar en el temps que és utilitzada per cometre assassinats. El context històric és important amb la visita de l'enginyer nord-americà Frederick Stark Pearson fundador de la Canadenca, l'efervescència industrial de la ciutat, la inauguració del Casino de la Rabassada i l'auge del poetes avantguardistes. També sortirà als relats la figura d'El Noi del Sucre, Salvador Seguí.

Gaudiu!!!!