Avui ens centrem en una obra diferent, una novel·la històrica amb una protagonista que és bicicleta Rabassa que va passant de mans i ens va explicant la història dels darrers 70 anys, amb protagonistes que pedalen la vida. I una narradora en 2a persona que és molt aclaridora, observa i comenta amb certa retranca tot el que va passant. El llibre es titula Pedalar amb tu i l'escriu la periodista Samantha Villar que sempre va voler ser escritpora. Una passió que tenia des dels 6 anys.

Una novel·la que va del present al passat, passant per la guerra civil, la postguerra, els anys 60 i 70 i fins al present al barri del Raval. Són quatre personatges que comparteixen la mateixa bici i les seves històries es van entrellaçant. Una novel·la amb personatges de ficció tot i que alguna està inspirada amb una història real. La bicicleta serà una eina per enviar missatges durant la guerra civil i serà el regal d'un avi al seu net.

Una novel·la plena de valors que posa l'accent no només en les relacions entre generacions diferents, de valors de lluita i determinació, de canvi de vida, de pedalar per tirar endavant. És important l'estructura del llibre, el punt de vista de la narradora, la construcció dels capítols que et deixen la sensació de seguir lleguint com si fos una sèrie.

Es parla de les infermeres australianes que varen ajudar a l'exèrcit republicà, de la recollida de nens pels pobles per part de la cúria per fer-los capellans, del rebuig de les dones que quedaven embarassades durant el franquisme. També la música, la ràdio i els objectes són importants a la trama. Us el recomanen.

I la reflexió inicial parlem d'un arxiu recuperat, el de la fotògrafa Mey Rahola que es pot visitar al MNAC i al Museu de l'Empordà. Una pionera avançada al seu temps que exercia la fotografia artística quan la mirada femenina era poc més que una excepció. Obrint capses i calaixos a casa dels seus descendents s'han pogut trobar més de 550 còpies d'època i prop de 250 negatius que constitueixen un fons fotogràfic d'autoria femenina únic. Mey Rahola és una manera de ser al món davant i darrera la càmera.

