55:27

Entrevistem a l'editora de Raig Verd per parlar de les novetats de la rentrée literària just el dia que comença la Setmana del Llibre en Català i que fins el 18 de setembre omplirà el Moll de la Fusta. Laura Huerga és una editora que també és la Nova Presidenta del PEN Català una entitat que enguany celebra el Centenari i del que podeu veure una magnífica exposició al Palau Robert.

Aquest setembre arriba amb un clàssic de la teoria feminista que analitza com la història de la literatura ha tractat d'ometre el paper de les dones en les lletres universals. Amb traducció de Miriam Cano i pròleg de Jessa Crispin. Un assaig que tracta d'estratègies subtils (i no tant) que la societat heteropatriarcal utilitza per ignorar, condemnar o menystenir les dones que produeixen literatura. Una obra que continua plenament vigent 40 anys després, perquè Joanna Russ la va publicar el 1983. Una altra de les apostes de Raig Verd a Colònia DMZ de Don Mee Choi, que va guanyar el National Book Award 2020. Un testimoni col·lectiu dels efectes de la violència militar i l'imperialisme nord-americà sobre els civils de la península coreana. Don Me Choi en format de crònica poètica del retorn de l'autora a la seva Corea Natal.

També és un cop de puny i la seva poesia té esperança perquè inclou la possibilitat de transcendir i volar però que, a la vegada, està ben arrelada a una realitat macabra. Una reivindicació de la literatura per copsar la tragèdia de la bellesa i una defensa de la traducció com un Mode Anti Neocolonial. Dins les novetats de Raig Verd també trobem El Castell Ambulant de Diana Wynne Jones obre el segell de literatura juvenil Indòmita de Raig Verd. Una aposta a partir dels 12 anys. La col·lecció que preten que els joves formulen preguntes i puguin desenvolupar el pensament crític.

Moltes propostes que només necessiten que pareu bé les orelles i ens acompanyeu!!!! Una bona manera de connectar

Gaudiu de la lectura !!!