56:08

Entrevistem al periodista i director adjunt de La Vanguardia, Miquel Molina, autor de Siete días en la Riviera, editat per Catedral Llibres. Fem un recorregut per l'essència d'aquells paisatges que varen inspirar i seduir a romàntics anglesos com Percy B. Shelley, Lord Byron o Mary Shelley o els reis del rock, els contemporanis The Rolling Stones. Una invitació a descobrir la Riviera amb una mirada evocadora d'un present i un passat artísticament mitificat. Durant 7 dies de l'estiu de 2021, Miquel Molina recorre la Riviera italiana i francesa, endinsant-se en un viatge cultural i sentimental que recupera l'essència d'aquells paisatges que varen inspirar i seduir a molts autors, pintors, músics i artistes.

Un llibre que ens permet recorre aquelles terres impregnades de literatura, turisme i relacions humanes, amb una presència constant al costat de l'autor que és la seva admirada Patti Smith amb la que coincideix en el temps per la Riviera. Un recorregut de 16 cafès de diverses localitats i amb una banda sonora que podeu trobar a Spotify i que us recomanem que sigui la companyia a la lectura del llibre. De la mà de l'autor, el lector assistirà al naufragi de Percy Shelley, també al naufragi parcial de Keith Richards i el seu fill, el malenconiós retir a Villa Magni de Mary Shelley, a la que reivindiquem.

També recorrem els passatges escrits per Eugenio Montale i Italo Calvino. Des de la Platja de Viareggio fins els cafés de Saint-JeanCap-Ferrat, passant pels jardins ocults de Génova i el mar de San Terenzo, Miquel Molina ens convida a descobrir la vertadera història de la poesia i la música en un viatge cultural i sentimental de set dies.

Un itinerari de la fascinació comença en el Golf dels Poetes, des d'on Miquel Molina seguirà el rastre a la troupe dels artistes, a través d'una ruta plena de paisatges emmarcats en un temps antic que varen inocular en aquests artistes l'impuls vital que els va permetre travessar els mateixos escenaris que creaven. Platges, places, cales i cafès on la literatura és turisme i el turisme, literatura.

El descobriment de retalls de vides passades, el gran poder evocador i els paratges lírics que es resisteixen a oblidar ens porten a deixar la ment en blanc i deixar que els espectres ens acompanyin.

I la reflexió inicial sobre Aurora Picornell, costurera, militant del Partit Comunista i líder de les Roges del Molinar. Varen ser assassinades pels feixistes la Nit de Reis de 1937 i enterrades en una fossa al cementiri de Manacor. S'ha localitzat el seu cos gràcies a l'ADN del seu germà i una ploma estil·logràfica que portava en una butxaca. La troballa és emocionant perquè finalment les seves restes han estat idenficades.

Gaudiu!!!!!