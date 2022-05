55:05

Entrevistem a Àlex Cabré autor d'una novel·la coral, vertiginosa i molt actual perquè parla de les ferides del passat, de la por al futur, de la rancúnia, de l'odi, de la culpa i de la barrera invisible que ens separa de convertir-nos en monstres. 3650 días aborda temes tan complexos com els trastorns alimentaris, la psicopatia, la disfòria de gènere, el suïcidi, la violència, les addiccions, els abusos sexuals, el feminisme, les relacions familiars o els dilemes ètics que plantegen les noves tecnologies. El nostre convidat qui confessa que escriu ficció tots els diumenges a la tarda, com una rutina narrativa molt especial. Una rutina que anomena Sunday Writing.

Un llibre que ens parla de les decisions que prenem, del futur, de psicologia, de ciència ficció, d'ètica i de les marques i motxil·les personals de cadascú. Un llibre sense gènere o amb múltiples gènere que esdevé molt visual i que ens mostra la vida d'un terapeuta i d'alguns dels seus clients.

Al programa també entrevistem a Almudena de Arteaga que ens aporta llum a la vida de la Condesa de Gálvez, una dona entre dos móns. Una dona apassionadal però desconeguda. Sota el títol, La Virreina Criolla, editat a Harper Collins, la novel·la ens deixa passejar pels carrers de Nova Orleans, pel Mississipí, per les tertúlies literàries de Madrid per aconseguir descobrir totes les arestes d'una dona forta, Felicitas. Bernardo de Gálvez va ser l'únic espanyol com a pare de la Revolució Americana, mentre que la Comtesa de Gàlvez va ser una criolla d'origen francès, nascuda a Nova Orleans dins una de les famílies més rellevants del moment a Louisiana.

Una dona que va ser governant consort de Luisiana i Cuba, Virreina de Nova Espanya (actual Mèxic), vídua i moderna comtesa de Gàlvez en una cort madrilenya que la condemnarà al desterrament al exposar obertament en les seves tertúlies literàries, les revolucionàries idees afrancesades. Felicitas de Saint-Maxent va ser una dona molt valenta que encara queda per descobrir i aquesta novel·la ens ho permet.

Gaudiu de la LECTURA !!!