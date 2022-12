24:13

La coneguda influencer i entenadora personal està preparant un programa dirigit a embarassades, que treballi l'equilibri físic, mental i emocional

La Paula Butragueño porta tota la vida practicant esport. És entrenadora personal i professora de ioga i de mindfulness. I ara que està embarassada de 6 mesos intenta seguir cuidant-se. Des de fa pocs dies, ha canviat una de les activitats que més li agradaven: sortir a córrer, per la natació. I, tot i que li fa molta mandra anar a la piscina, assegura que ha descobert que nedar i estar en contacte amb l'aigua la fan sentir molt bé. En aquests moments, està creant un programa per embarassades on vol combinar l'equilibri físic amb el mental i l'emocional, sota el marc de la presència plena. Ens ho ha explicat a l'espai del #maternalMENT de la Teresa Oller