Lletra lligada

28:03

La criança serà molt dura si la mare no aprèn a cuidar-se física i mentalment des de que està embarassada i un cop ha donat a llum

La Teresa Oller ha dedicat el seu #MaternalMENT a oferir-nos recursos per cuidar-nos aquest estiu. Hem de treure de la maleta les presses, el pilot automàtic i el sentiment de culpabilitat, per posar en el seu lloc activitats i pensaments que ens ajudin a sentir-nos millor física i emocionalment. "Per ser bones mares, primer hem d'estar bé nosaltres, sinó la criança serà molt dura", ens ha advertit la seva convidada, la Dra. Francesca Crovetto, una de les impulsores del projecte IMPACT BCN i metgessa adjunta de l'Hospital Sant Joan de Déu i investigadora sènior de BCNatal, a més de mare de tres criatures. Diu que quan ella atèn una pacient embarassada en realitat està cuidant de dues i que és important entendre que l'embaràs és un moment únic, perquè hi ha dues persones que en poc temps canviaran el seu estat per sempre. Entre la Teresa i la Dra. Crovetto ens han ensenyat el camí per reduir l'estrès i per millorar el nostre benestar global