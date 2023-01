01:04:10

La ciència comença a escoltar més a les mares i als pares en qüestions com l'embaràs i la manera com han de dormir les criatures

"Forçosament s'havia de canviar la mirada de l'acompanyament a l'embaràs", diu la llevadora Georgina Picas, cap de la Unitat d'Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de la zona Litoral de Barcelona, integrada en el Parc Salut del Mar. El seu referent és l'Hospital del Mar i bona part de les seves llevadores començaran en els propers dies un curs de mindfulness per després poder aplicar aquests recursos a les embarassades que atenen. Ja fa temps que des del departament de salut de la Generalitat de Catalunya s'està promovent un canvi de paradigma. S'ha ampliat el concepte de salut en la dona embarassada. Ja no només es mira que no estigui malalta, sinó que s'està atent a les necessitats concretes de cada dona, se li dona prou informació perquè les decisions que es prenen siguin compartides i se l'acompanya també des del punt de vista emocional i de salut mental. La Georgina Picas és la convidada del #MaternalMENT d'aquest mes, dedicat al mindfulness en l'acompanyament de la dona davant l'embaràs, el part i el postpart des de la sanitat. La Teresa Oller, de l'Institut es_mindfulness, serà una de les instructores d'aquestes llevadores que estan a punt de començar un projecte pioner al nostre país. D'altra banda, en el programa d'avui també hem buscat pàgines a internet amb recursos útils i rigor científic sobre l'alletament. La Consultora Internacional Alba Padró ens ha recomanat webs a les que recórrer si tenim dubtes, per exemple, sobre lactància materna i medicaments, sobre on trobar una consultora certificada de lactància materna, on localitzar grups de lactància o a qui dirigir-se si es vol donar llet de forma altruista. I hem acabat conversant amb la biòloga María Berrozpe, cofundadora del Centre d'Estudis del Son Infantil i autora del llibre "La ciencia del sueño infantil". Li hem preguntat què diu l'evidència científica sobre els beneficis i els riscos de que els bebès comparteixin llit amb els seus pares (colecho)