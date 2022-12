01:00:49

La Dàmaris Gelabert diu que hauríem d'atrevir-nos a cantar tot l'any perquè enforteix els vincles afectius amb els nostres infants

El Nadal és l'època de l'any en la que la música està més present a les nostres vides i fem una cosa que a molts els fa vergonya: cantar. Cantem a casa amb els infants, als àpats familiars, quan estem amb els amics. Però la cantant i pedagoga Dàmaris Gelabert assegura que ho hauríem de fer tot l'any perquè la música és beneficiosa per a la nostra salut, també l'emocional. Ho sap molt bé la nostra convidada perquè porta 25 anys veient com les lletres de les seves cançons transformen les criatures i les ajuda a créixer i a aprendre. Ara, a més a més, els seus temes més populars s'han convertit en contes que ha publicat El Cep i la Nansa. Entre d'altres, el del "M'agrada el Nadal", que és el quart títol de la col·lecció. Tots ells han estat il·lustrats pel Sebastià Serra, que ens ha confessat que canta en una coral i que ha trigat dos mesos en fer aquest llibre. I és que no només dibuixa, sinó que ha construit un pessebre sencer moldejant les figures amb tecnologia 3D i pintant-les a mà, per després fotografiar-les i passar-les per l'ordinador. Un treball d'artesà que ha convertit aquests àlbum il·lustrats en tresors. I de tresors literaris hem parlat també amb la Laura García, la nostra prescriptora literària de capçalera. Aquesta vegada, ens ha recomanat sis llibres per compartir amb els nostres fills i filles la il·lusió i la màgia, que no només haurien d'estar presents per les festes nadalenques. I entre història i història, hem descobert què amagava la seva àvia als grans pessebres que feia...