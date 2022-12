Lactància materna: esquivar situacions incòmodes per Nadal

18:24

L'Alba Padró ens parla del paper de la família en la Lactància Materna, sobretot en aquests dies que compartim tants àpats amb familiars

Les festes nadalenques estan plenes de trobades familiars que de vegades generen molt estrès en la mare lactant. L'Alba Padró, Consultora Internacional de Lactància, ha dedicat el seu espai a donar recomanacions tant a la mare que dona el pit com als familiars i amics que els reben per evitar situacions i comentaris incòmodes. I ens ha advertit que hi ha dues figures a la família que influeixen molt en això: la parella i l'àvia materna de la criatura