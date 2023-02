56:19

El pasado 9 de febrero tuvo el privilegio de conversar con Vladimir Vertlib sobre su libro La particular memoria de Rosa Masur en el Centro Sefarad-Israel en Madrid. El autor ruso afincado desde hace años en Austria, es un referente de la memoria de la comunidad judía en la actual literatura europea. La particular memoria de Rosa Masur describe el exilio, la memoria y la Rusia del siglo XX a través de los ojos judíos.

La escribió hace más de 20 años y por fin llega a nuestro pais de la mano de la editorial Impedimenta. Rescatamos esa charla con este gran escritor.

Abrimos y leemos La particular memoria de Rosa Masur del escritor Vladimir Vertlib.

Leemos Cómo cambiar tu vida con Sorolla de Cesar Vidal

Nos adentramos en la editorial Tres Hermanas

Juan Lagardera habla de su novela Psicodelica. Un tiempo alucinante

Nuestro @icarobooks nos trae Las voces de Adriana de Elvira Navarro y la cuenta @anamelibros