Todo el mundo quiere a Alana S Portero. ¿La culpa?. El increible libro que ha escrito: La mala costumbre. Es la historia de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar desde su infancia en una familia de clase obrera en el barrio de San Blas, arrasado por la heroína en los años ochenta, hasta las noches clandestinas en el centro de Madrid de los noventa. Es un viaje fascinante el de esta mujer. Por cierto

no es un libro autobiográfico, y tampoco es una novela trans. Simplemente nos has querido contar una historia para que nos demos cuentas lo difícil que es llegar a ser uno mismo.

Abrimos y leemos La mala costumbre para mi uno de los libros del año de Alana S Portero.

Abrimos Heaven de la japonesa Mieko Kawakami

Les acercamos la Fiesta de la Bibliodiversidad. Es una iniciativa de la Comisión de Pequeñas Editoriales de la Asociación de Editores de Madrid, un encuentro de todo el sector del libro.

Nuestro @icarobooks nos habla de El árbol de la ciencia de Pío Baroja y a cuenta @dlnbooks