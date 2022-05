57:08

L'òpera més influent del segle XX es representa amb direcció escènica de William Kentridge

L'òpera 'Wozzeck', d'Alban Berg, va canviar per sempre les regles del joc de l'òpera. La història tremendament descarnada que el dramaturg Georg Büchner va deixar sense acabar l'any 1837 va trobar el terreny fèrtil de la imaginació sonora d'Alban Berg, regat amb el dolor de la primera guerra mundial. El resultat és una obra d'art colpidora, que no deixa indiferent, que obre les portes als corrents més innovadors del segle XX però que, al mateix temps, és tot un veritable homenatge als 400 anys anteriors de la història de la música. Al Liceu, arriba amb l'interès afegit de la posada en escena de l'artista sudafricà William Kentridge, que uneix el seu talent com a creador visual a aquesta història commovedorament actual. Us ho expliquem tot, escoltem les explicacions dels protagonistes de la producció (el director d'orquestra Josep Pons, el baríton Matthias Goerne...) i seleccionem uns quants fragments d'aquesta música excepcional.

En la part final del programa, expliquem la programació del Festival de Torroella de Montgrí d'enguany.