54:43

Sara Blanch s'estrena al Liceu el paper de Zerbinetta, de l'òpera Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, un dels papers més compromesos

Sara Blanch ens parla de la seva Zerbinetta al Liceu

Parlem amb la soprano Sara Blanch. Lluc Torcal ens recomana una lectura, i la musicòloga Sonia Gonzalo ens descobreix Santiago Kastner

Entrevista

La soprano Sara Blanch s’estrena al Liceu el paper de Zerbinetta, de l’òpera Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, un dels papers més compromesos però també més fascinants de tot el repertori per a soprano de coloratura. Li hem preguntat com s’ho fan, per cantar així, i ens ha explicat que, a banda de la tècnica, la disciplina i l’assaig, al final fins i tot a les cantants els sembla un miracle.

Missatge de veu:

El procurador general del Cister, monjo de Poblet, físic i també una mica músic Lluc Torcal ens proposa llegir Al fin y al cabo, un llibre de Francisco José Soler Gil

Música recercada:

La musicòloga Sonia Gonzalo ens apropa a la figura de Santiga Kastner, un intèrpret i estudiós que va treballar per recuperar i donar a conéixer la música antiga per a teclat feta a la Península Ibèrica. Tot i que avui és pràcticament, desconegut, la seva aportació va ser cabdal i la seva influència arriba als nostres dies.