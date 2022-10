Òpera per a la transformació social

55:38

'La gata perduda' demostra com una ópera pot contribuir a millorar la vida de tot un barri

Associem l'òpera a glamour, grans estrelles, melòmans saberuts i preus molt, molt, molt cars. Els nostres oients ja sabeu que això no és ben bé així, però en aquest programa anem un pas més enllà i analitzem com l'òpera pot tenir un enorme retorn social. Parlem amb el director dels departaments Musical, Educatiu i Projecte Social del Gran Teatre del Liceu, Antoni Pallés. Arran de la producció de l'òpera comunitària 'La gata perduda', Pallés ens explica com, durant tres anys, el Liceu ha treballat colze a colze amb entitats del seu propi barri, El Raval, dinamitzant un projecte que ha engrescat 350 veïns d'entre 3 i (uf, molts!) anys. Amb ell repassem també tots els projectes socials i educatius, una part de la tasca del teatre d'òpera que sovint queda amagada entre els grans títols i les grans veus de la temporada, però que avui volem que llueixin amb l'esplendor que mereixen.