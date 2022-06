59:52

El pianista ens presenta el seu darrer disc, 'Dialogues', i repassem la seva trajectòria

El pianista barceloní Emili Brugalla atresora una llarga carrera que l'ha dut a oferir recitals en nombrosos països. Actualment és mestre de música de cambra al Conservatori Superior del Liceu, i compagina aquesta activitat amb concerts i enregistraments. El darrer que ha fet, Dialogues, estableix un diàleg (d'aquí el títol) entre Mompou i Blancafort, basat en les cartes que els dos compositors catalans es van enviar durant la seva vida, que Brugalla ha pogut estudiar a la Biblioteca de Catalunya. El disc és, per tant, fruit d'aquesta recerca, però també d'una sensibilitat personal que s'ha anat fent de mica en mica, com el bon vi, i que va començar quan, de nen, va descobrir la fascinació pel so del piano quan s'accionaven les seves tecles sense aixecar el pedal. En aquella nebulosa sonora, hi va trobar un paradoxal silenci que segueix buscant cada dia.

En la segona part del programa, la María Llenas i la Núria Ordeix ens parlen de l'experiència d'assistir a un concert basant en improvisacions sobre obres de Bach. Va ser a càrrec de dos fenòmens, Marco Mezquida i Juan de la Rubia, i amb la complicitat de l'artista visual Alba G.Corral, que va transfigurar el Palau de la Música amb els seus mappings.