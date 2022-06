Latinoamérica Juan Pablo Duarte 05:10 Juan Pablo Duarte fue un profesor, militar, político, activista y liberal de la República Dominicana, siendo junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, uno de los Padres de la Patria y fundadores de la República Dominicana. Ideó y presidió la lucha de varias organizaciones civiles-político-militares clandestinas como La Dramática, La Filantrópica y La Trinitaria, creadas para luchar contra la invasión haitiana y por la independencia de la República Dominicana.

