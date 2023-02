Las tardes de RNE

53:00

Nos tomamos el "Café de las 6" con el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que acaba de publicar el libro Memorias de un piloto de combate. La historia de un ‘cascao’ que se doctoró en Física, dirigió Podemos e hizo posible el primer gobierno de coalición (Arpa Editores). Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: Count The People (Jacob Collier), Can't Afford No Shoes (Frank Zappa), Total Control (The Motels), Una temporada en el infierno (Ángel Stanich); y Esperando nada (Antonio Vega).